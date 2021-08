Tokyo: pallavolo, la finale è Russia-Francia

TOKYO, 05 AGO - Nel torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la finale per la medaglia d'oro sarà tra Russia e Francia, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Brasile (3-1) e Argentina (3-0). La finale per il primo posto tra Russia e Francia è in programma sabato 7 agosto, alle ore 21.15 giapponesi (le 14.15 italiane), quella per il bronzo tra Brasile e Argentina, sempre il 7 agosto, alle 13.30 (le 6.30 italiane). (ANSA).