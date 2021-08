Tokyo: basket maschile, in finale Francia contro gli Usa

TOKYO, 05 AGO - Sarà Usa-Francia la finale del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella serata giapponese, nella seconda semifinale, i transalpini hanno superato in volata (90-89) la Slovenia di un super Luca Doncic (16 punti, 9 rimbalzi e ben 18 assist). La finale è in programma sabato 7 agosto, alle ore 11.30 giapponesi (le 4.30 italiane) alla Saitama Super Arena: per gli americani - che in semifinale hanno battuto l'Australia per 97-78 - sarà l'occasione per riscattare la sconfitta, subita per 83-76 nella gara di esordio del girone eliminatorio. La finale per il bronzo, sempre il 7 agosto, alle ore 20 giapponesi (le 13 italiane) tra Slovenia e Australia. (ANSA).