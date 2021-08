Tokyo: la delusione di Chamizo, 'forse non e' per me..'

TOKYO, 05 AGO - Dopo l'oro della lotta sfuggito a Rio, il sogno di rivincita di Frank Chamizo si interrompe nella semifinale di Tokyo 2020 "Forse non è per me, forse non ho lavorato abbastanza, ma io non mollo - ha detto con grande amarezza l'italo-cubano a RaiSport - Non so spiegare cosa sta succedendo in questo momento, non me lo spiego". (ANSA).