Moto:futuro Valentino Rossi,conferenza stampa nel pomeriggio

ROMA, 05 AGO - Valentino Rossi lascia la MotoGp o continua la sua sfida con l'età? Questo pomeriggio avremmo il verdetto in un incontro con la stampa straordinario in vista in concomitanza con il ritorno del Circus in pista al Red Bull Ring con il GP di Stiria in Austria. Attraverso una nota ufficiale, la Dorna ha comunicato che il campionissimo delle due ruote parlerà in conferenza stampa alle 16:15 per rivelare quale sarà il suo futuro. (ANSA).