Tokyo: Paltrinieri 'volevo 3 ori, ci riproverò'

TOKYO, 05 AGO - "Più di una volta avevo detto che a Tokyo volevo tre ori: la forma e' cambiato, la mia testa no": lo dice Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo nella 10 chilometri di nuoto che chiude la sua Olimpiade, alla quale e' arrivato dopo aver superato la mononucleosi. "Riprovarci a Parigi? Certo che ho questa idea ha aggiunto il nuotatore azzurro - Fosse per me ci riproverei la prossima settimana. E ci riprovero' fino a quando ce la faro'" (ANSA).