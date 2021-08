Jacobs, 'Sospetti? Non do importanza a chi li avanza'

ROMA, 05 AGO - "Le polemiche non mi toccano assolutamente, neanche gli rispondo perché gli darei soltanto importanza". Marcell Jacobs risponde così alla stampa anglosassone che avanzava dubbi sulla sua prestazione sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vinti donenica scorsa. "So che sono arrivato qui facendo tanti sacrifici, tanto lavoro, sconfitte e delusioni - ha sottolineato l'azzurro dopo la qualificazione della staffetta in finale - Mi sono sempre rialzato e rimboccato le maniche. Sono arrivato fin qui solo con il duro lavoro, quindi non mi tocca assolutamente, Neanche gli rispondo perché gli darei soltanto importanza", ha aggiunto. (ANSA).