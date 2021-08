Calcio: stampa GB, Grealish verso il City per 117 milioni

ROMA, 04 AGO - Il Manchester City è vicino alla firma di Jack Grealish. Il centrocampista offensivo dell'Aston Villa e della nazionale inglese, 25 anni, è in procinto di cambiare maglia per 100 milioni di sterline (117 milioni di euro) scrive la stampa britannica, cifra che ne farebbe il trasferimento in Premier League più costoso di sempre, superando gli 89 milioni di sterline che il Manchester United pagò alla Juventus per Paul Pogba nel 2016. L'Aston Villa, intanto, ha già colmato il vuoto lasciato dalla probabile partenza di Grealish ufficializzando l'arrivo, con un contratto di quattro anni, dell'attaccante giamaicano Leon Bailey, 24 anni lunedì prossimo, prelevato dal Bayer Leverkusen per 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro). (ANSA).