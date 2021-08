Calcio: l'Olanda richiama Van Gaal in panchina

ROMA, 04 AGO - Louis van Gaal è stato nominato commissario tecnico dell'Olanda per la terza volta in carriera. Il tecnico, 69 anni, prende il posto di Frank de Boer, che ha lasciato il mese scorso dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca a Euro 2020. Van Gaal è già stato alla guida della nazionale olandese dal 2000 al 2002 e dal 2012 al 2014, prima di passare al Manchester United che lo esonerò nel 2016. Da allora era rimasto senza panchina. "Il calcio olandese è sempre stato vicino al mio cuore e allenare la nazionale è un onore, mi mette in una posizione chiave per far progredire il nostro calcio", ha detto Van Gaal. L'Olanda giocherà a settembre tre partite di qualificazione al Mondiale in Qatar contro Norvegia, Montenegro e Turchia. (ANSA).