Roma: 3-1 al Belenenses, ancora in gol Zaniolo

ROMA, 04 AGO - La Roma vince la prima delle tre amichevoli disputate fin qui in Portogallo. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia, è arrivato il 3-1 al Belenenses. Pronti via, però, Rui Patricio sbaglia uno stop in area favorendo il gol degli avversari. Al 20', invece, arriva il pari dei giallorossi grazie al gol di Dzeko servito da Karsdorp sul secondo palo. Nella ripresa poi si vedono in campo anche Mkhitaryan e Zaniolo con quest'ultimo che mette a segno il 2-1 al 56', mentre l'armeno trova l'assist per il 3-1 di Borja Mayoral a cinque minuti dallo scadere. Sabato si chiuderà il ritiro nell'Algarve, ma prima di tornare nella Capitale ci sarà la sfida in Spagna con il Betis Siviglia del 7 agosto. (ANSA).