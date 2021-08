Juve; Kaio Jorge al J Medical, visite e autografi

TORINO, 04 AGO - Primi passi nel mondo della Juventus per Kaio Jorge. Dopo essere atterrato in mattinata all'aeroporto di Torino, il brasiliano è arrivato al JMedical per le visite mediche di rito. Il classe 2002 si è intrattenuto con i tifosi per fotografie e autografi, poi è entrato all'Allianz per i test fisici. (ANSA).