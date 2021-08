Basket:Red Bull Half Court'21, vincono Silverback e SLFSemoLillo

ROMA, 03 AGO - La finale del Red Bull Half Court, tappa italiana del torneo internazionale di basket 3x3, si è svolta sabato 31 luglio presso il campo riqualificato di Scalo di San Lorenzo. Il torneo, iniziato a fine giugno, ha visto coinvolte in 4 tappe le città di Treviso, Roma, Bologna e Milano. Nella capitale si è svolto anche l'atto conclusivo che ha definito i team vincitori, regalando loro il pass per la World Final in programma il prossimo 12 settembre in Russia. Due delle azioni di gioco durante le finali di Roma - credit Gabriele Seghizzi La competizione maschile ha visto sfidarsi sul rettangolo di gioco 16 squadre: le 8 finaliste dei 4 appuntamenti di Half Court e le 8 squadre vincitori di tornei locali svolti in diverse città italiane, tra cui Bari e Firenze. La finale, al termine di una gara emozionante, ha visto prevalere i Silverback contro il team Agostar con il punteggio di 21-19. In campo femminile, invece, tra le 8 finaliste aspiranti al titolo nazionale, hanno trionfato i SLF SemoLillo contro le 4Three dopo una gara combattuta fino all'ultimo possesso: il team della capitale ha trionfato sulle avversarie con il punteggio di 16-15. Una vittoria che vale doppio per queste ragazze, molto vicine alla San Lorenzo Family, una crew di ragazzi che hanno riqualificato l'area in collaborazione con Red Bull, Municipio II e Associazione Remuria. Le due squadre vincitrici voleranno così il 12 settembre in Russia per contendersi il titolo mondiale. Ad attenderli ci saranno i team di oltre 20 Paesi in tutto il mondo, con i migliori giocatori pronti a sfidarsi in una finale, che si preannuncia emozionante, per laurearsi campione del Red Bull Half Court 2021. (ANSA).