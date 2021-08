Calcio: Cagliari;Nandez rientra in Italia ma andrà all'Inter

CAGLIARI, 03 AGO - Nandez di ritorno in Italia e in Sardegna: il permesso extra concesso dal Cagliari dopo la Copa America scade oggi. Domani, espletate tutte le procedure anti Covid, l'uruguaiano potrebbe essere ad Assemini per il primo allenamento della stagione. O direttamente a Milano, visto che la complicata trattativa con l'Inter dovrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Contemporaneamente potrebbe concludersi sul versante Milano-Cagliari anche il solito lungo tira e molla per rivedere Nainggolan con la maglia rossoblù. Intanto la squadra è ad Aritzo (Nuoro) per il suo secondo ritiro fuori sede: domani alle 17.30 è in programma un'amichevole con l'Olbia, squadra di serie C, per salutare il centro barbaricino. Poi Cagliari e di nuovo partenza, questa volta in Spagna per l'amichevole di sabato contro il Maiorca. Intanto, Rog oggi è a Villa Stuart, a Roma, per una visita di controllo che darà le prime indicazioni sul da farsi dopo la seconda rottura del crociato. La squadra si è allenata anche questa mattina tra palestra e fase atletica. Ripresa nel pomeriggio: una sorta di rifinitura in vista della gara di domani con l'Olbia. Nel frattempo tre rossoblu si stanno allenando ad Assemini: sono Godin, richiesto dal Besiktas, Farias, di passaggio dopo il ritorno dallo Spezia e Faragò, di nuovo a casa dopo la parentesi con il Bologna. (ANSA).