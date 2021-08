Tokyo: Zazzeri derubato, via la borsa con ricordi dei Giochi

FIRENZE, 03 AGO - Amaro rientro in Italia per il nuotatore Lorenzo Zazzeri, argento nella 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Questa mattina il nuotatore, poco ore dopo essere rientrato a Firenze, ha subito il furto del borsone con i ricordi delle Olimpiadi. E' stato lui stesso a dare notizia dell'accaduto su Instagram. Zazzeri aveva lasciato l'auto davanti alla piscina di Bellariva, dove si era recato per festeggiare con i compagni e amici della società Rari Nantes Florentia. Quando è tornato alla vettura, la scoperta: vetro infranto e il borsone di Tokyo 2020 scomparso. Dentro c'erano tutti i ricordi dell'avventura olimpionica ad eccezione della medaglia d'argento, che per fortuna aveva al collo. (ANSA).