Genoa: ufficializzato Sirigu, oggi la presentazione

GENOVA, 03 AGO - Salvatore Sirigu è ufficialmente il nuovo portiere del Genoa. Ad annunciarlo il club di Enrico Preziosi attraverso il sito ufficiale e lo stesso portiere, fresco campione d'Europa con la nazionale italiana, sui canali social con un video, girato sotto la Lanterna, in cui invita tutti i tifosi a seguire la presentazione ufficiale alle 12.30. Sirigu aveva rescisso da poco il contratto che lo legava ancora al Torino, dove era arrivato dopo l'esperienza all'estero con il Paris Saint Germain prima e in Spagna con Siviglia e Osasuna poi, ma pur accostato al Genoa da tempo mancava l'ufficialità. Oltre alla vittoria a Euro 2020, Sirigu ha conquistato quattro volte la Ligue 1, ha vinto quattro Supercoppe Francesi, tre Coppe di Lega francesi, due Coppe di Francia, una medaglia d'argento a Euro 2012 e una medaglia di bronzo nella Confederation Cup del 2013. Per due stagioni inoltre è stato eletto miglior portiere della Ligue 1. (ANSA).