Shomurodov: "Voglio aiutare la Roma a vincere titoli"

ROMA, 03 AGO - "Mi piacerebbe aiutare la Roma a vincere dei titoli. A vincere delle sfide. Farò del mio meglio. Voglio dare il massimo e continuare a crescere". Lo ha detto Eldor Shomurodov, alla sua prima intervista ufficiale con la maglia giallorossa. Poi, sulla trattativa con la società capitolina, ha spiegato: "La Roma è una delle migliori squadre italiane. E ci sono molte cose positive, ho visto come i tifosi sostengono la squadra, come si disputano le partite. Ho guardato molte sfide della Roma. È stato deciso tutto molto velocemente. Avevano voglia di concludere la trattativa, hanno agito tutti molto rapidamente. Ed eccomi qui. Un altro motivo è che cerco sempre di puntare alto. Quindi, anche questo è molto importante per me, la Roma è un grande passo avanti". (ANSA).