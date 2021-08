Vela, GC32 Lagos Cup: seconda vittoria di Alinghi

ROMA, 03 AGO - Doppietta di Alinghi, il team che fa capo a Ernesto Bertarelli. Gli svizzeri si sono aggiudicati il secondo evento della GC32 Lagos Cup di vela, inserita nel calendario 2021 del GC32 Racing Tour. Anche la prima tappa, disputata sempre a Lagos (Portogallo) e valida come apertura della stagione agonistica dei catamari foling GC32, si era conclusa con la vittoria di Alinghi. A differenza del precedente, questo secondo evento è stato caratterizzato da condizioni meteo particolarmente impegnative, con vento fino a 40 nodi, ragione per cui il programma per i sei team internazionali è stato ridotto a 13 prove in totale. Al secondo posto ancora un team svizzero, il Black Star Sailing Team; terzi i francesi di Zulu. Nelle prossime settimane Alinghi si allenerà a bordo del nuovo foiling cat TF35, sul Lago di Ginevra (Svizzera). A fine mese la barca verrà smontata e caricata su un container per essere trasferita a Marina di Scarlino (Grosseto), dove parteciperà alla prima regata in mare del TF35 Trophy, che è programmata dal 9 al 12 settembre. La classifica finale: 1) Alinghi, punti 30; 2) Black Star Sailing Team, 32; 3) Zulu, 46; 4) Red Bull, 46; 5) Team Rockwool, 48; 6) Swiss Foiling Academy, 71. (ANSA).