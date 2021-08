Tokyo: basket maschile, la Slovenia è la prima semifinalista

TOKYO, 03 AGO - Guidata da Luca Doncic (autore di 20 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) e da Zoran Dragic (27 punti), la Slovenia è la prima semifinalista del torneo olimpico di basket maschile. Alla Saitama Super Arena, nel primo quarto di finale, gli sloveni hanno sconfitto la Germania per 94 a 70. In semifinale la Slovenia affronterà la vincente del quarto di finale tra Italia e Francia (in campo alle ore 10.20 italiane). Dall'altra parte del tabellone Spagna-Usa (ore 6.40 italiane) e Australia-Argentina (14 italiane) (ANSA).