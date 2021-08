Calcio: Roma ufficializza Shomurodov, al Genoa 17,5 milioni

ROMA, 02 AGO - La Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Eldor Shomurodov, acquistato a titolo definitivo dal Genoa per 17,5 milioni di euro più bonus variabili, oltre al riconoscimento di una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione dell'uzbeko di 26 anni. Shomurodov ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 14, lasciata recentemente libera da Gonzalo Villar, passato al numero 8, come rende noto un comunicato del club giallorosso. "La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera - ha dichiarato il calciatore -: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni". (ANSA).