++ Vezzali, da Azzurri carica entusiasmo che non va sprecata ++

ROMA, 02 AGO - "Lo sport è una locomotiva emotiva per il Paese. Da Wembley a Wimbledon sino a Tokyo stiamo ottenendo risultati straordinari che ci rendono orgogliosi e ci proiettano ai vertici della scena internazionale. Al tempo stesso ci impongono decisioni, azioni e atteggiamenti che diano sviluppo, programmazione e stabilità al nostro sport. Gli Azzurri stanno donando al Paese un'occasione unica che le istituzioni, il mondo della politica ed il sistema sportivo italiano, non possono sciupare". Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in una dichiarazione raccolta dall'ANSA. (ANSA).