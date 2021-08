Ferrari: Elkann, sempre più concentrati su dimensione sportiva

TORINO, 02 AGO - "La Ferrari è più concentrata che mai sull`importanza della sua dimensione sportiva nell`automobilismo. Lo ha detto John Elkann, presidente e ad di Ferrari, durante la conference call. "In Formula 1, la nostra giovane ed entusiasmante coppia di piloti - ha spiegato Elkann - ha portato nuova energia all'intero team. Stiamo anche lavorando intensamente al nostro ritorno nella classe delle hypercar e in particolare alla 24 Ore di Le Mans nel 2023. Il successo ai massimi livelli delle corse automobilistiche è nel nostro sangue, come abbiamo dimostrato con la nostra vittoria alla 24 Ore di Spa nella Endurance Cup del Gt World Challenge questo fine settimana". "Lavorare ancora più a stretto contatto in questi mesi con i nostri team di corse - ha aggiunto - ha solo affinato la mia e la nostra determinazione a raggiungere la vittoria in pista e ad assicurarci di sfruttare ancora di più le opportunità di trasferimento tecnologico dalle nostre attività di corse automobilistiche ai nostri programmi di auto da strada". (ANSA).