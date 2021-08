Tokyo: Jacobs, 'Mio padre? ha detto credo in te'

TOKYO, 02 AGO - "Mio padre mi ha scritto prima della gara dicendomi che credeva in tutto quello che io ho fatto e che potevo fare grandi cose, dopo la gara mi ha fatto tantissimi complimenti e mi ha scritto che spera di vedermi presto". Così Marcel Jacobs, medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, al termine della cerimonia di premiazione, in riferimento al rapporto ricostruito con il genitore in età adulta. (ANSA).