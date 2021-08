Tokyo: Ginnastica; Usa, Biles in gara nella trave

TOKYO, 02 AGO - Simone Biles sarà in gara nella finale della trave dei Giochi di Tokyo, in programma domani. Lo fa sapere il comitato olimpico e paralimpico statunitense, con una nota. "Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della trave di domani - la nota del comitato Usa -: Sunie Lee e Simone Biles. Non vediamo l'ora di ammirarvi!". (ANSA).