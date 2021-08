Tokyo: Jacobs nella storia, ma non per tabloid inglese

ROMA, 02 AGO - "The Google 100 m" è il titolo provocatorio scelto dal tabloid inglese The Mirror per raccontare il trionfo di Marcell Jacobs. Nel piccolo trafiletto dedicato all'impresa dell'azzurro, il quotidiano britannico lancia il proprio commento con una frase discutibile sulla caratura degli otto finalisti, lasciando intendere che fossero sconosciuti ai più senza la ricerca sul noto motore di ricerca. E c'è chi, in questo 'attacco' allo storico oro di Jacobs, ci vede ancora una piccola ripicca dopo la finale degli Europei di calcio. (ANSA).