Tokyo: inseguimento donne,nelle qualificazioni Italia quarta

TOKYO, 02 AGO - Alle Olimpiadi di Tokyo, è cominciato il programma del ciclismo su pista. L'Italia ha chiuso al quarto posto le qualificazioni della prova di inseguimento a squadre femminili: domani in una delle quattro batterie sfiderà la Germania che ha fatto registrare il miglior tempo, in 4'07''307, nuovo record del mondo. Le azzurre - Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini - hanno terminato la prova sui quattro chilometri in 4'11"666 (nuovo record italiano) e restano quindi ancora in lizza anche per l'oro. In caso di vittoria contro la Germania, le italiane conquisteranno la qualificazione alla finale per il primo posto. In caso di sconfitta invece, per accedere alla finale del bronzo, dovranno far registrare uno dei due migliori tempi tra le sei squadre fuori dalla finalissima. Al secondo posto provvisorio c'è la Gran Bretagna, al terzo gli Usa: queste due squadre si sfideranno per l'altro posto in finalissima. Dal quinto all'ottavo posto Francia, Nuova Zelanda, Australia e Canada. (ANSA).