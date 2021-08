Tokyo: atletica; Sabbatini qualificata a semifinale 1500 mt

TOKYO, 02 AGO - Allo stadio Olimpico di Tokyo, per l'Italia - che ieri ha vinto l'oro dei 100 metri con Marcell Jacobs e del salto in alto con Gianmarco Tamberi - è cominciata bene anche la quarta giornata di gare di atletica. Con il quarto posto nella sua batteria (in 4'05''41), l'azzurra Gaia Sabbatini ha infatti conquistato la qualificazione alla semifinale dei 1500 metri femminili. Eliminata, invece, Federica Del Buono che comunque, con 4'07''70 ha fatto registrare il suo miglior tempo dal 2014. (ANSA).