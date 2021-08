Calcio: Musso 'Atalanta passo importantissimo, sono pronto'

BERGAMO, 01 AGO - "Sono pronto a difendere la porta dell'Atalanta, una squadra che ho sempre ammirato e della quale mi piace il modo di giocare, di affrontare ogni sfida". In attesa di aggregarsi al gruppo per la preparazione, Juan Musso si presenta così ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Bergamo, dice, è "una città molto bella per il poco che sono riuscito a vedere finora. Ho camminato un po' a Bergamo Alta e in centro, mi ci troverò molto bene". "Ero ansioso di venirmi ad allenare qui, di conoscere il centro sportivo e lo stadio: per me è un passo importantissimo, darò tutto quello che ho dentro", aggiunge il portiere, nazionale argentino e fresco vincitore della Copa America insieme all'altro atalantino Cristian Romero. "Sarà un'annata impegnativa con tante partite importanti insieme - sostiene -: l'Atalanta se le gioca tutte, la Champions è una competizione magnifica che ho sempre sognato di giocare. Speriamo di poter contare sui tifosi allo stadio, siamo molto entusiasti e ansiosi per quello che verrà. E' stato un mese intenso, una gioia immensa aver vinto la Copa America". Musso detiene il record delle porte inviolate in serie A, 14: "Mi piace prepararmi al massimo per farmi trovare nella miglior condizione possibile - chiude -. La rete inviolata? Dipende dal lavoro di gruppo di tutta la squadra, spero di aiutare a prendere meno gol possibili. Quand'ero bambino, dai 7 ai 9 anni, il mio sport preferito era il basket. Poi quando sono entrato in porta ho scoperto che il mio posto era quello". (ANSA).