++ F1: Vettel, felice se mi penalizzano per maglia arcobaleno ++

ROMA, 01 AGO - "Allora squalificatemi, ne sono ben felice". Sebastian Vettel reagisce così alla notizia di essere sotto investigazione per non aver rispettato le procedure pre-gara al Gp di Ungheria. "Durante l'inno nazionale - ha spiegato a Sky Sport - ho tenuto la maglietta" di colore arcobaleno (con la scritta 'Same Love'), come la sua mascherina. "L'ho fatto in sostegno di quelle persone che soffrono in questa nazione perché alcuni fanno legge che anziché proteggere i bambini probabilmente li minacciano e ne compromettono la crescita - ha aggiunto il pilota tedesco -. Sono ben felice di incassare qualunque penalità mi vogliano comminare". (ANSA).