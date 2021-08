F1:Ungheria;Ocon primo a metà Gp,Sainz 4/o e Hamilton in rimonta

ROMA, 01 AGO - A metà gara i giochi sono ancora tutti aperti al Gp di Ungheria, che ha riservato una buona dose di colpi di scena sin dalla prima curva. Esteban Ocon è ancora in testa a sorpresa dopo 35 dei 70 giri, tallonato da Sebastian Vettel, con Fernando Alonso terzo e quarto il ferrarista Carlos Sainz, rientrato ai box mentre Lewis Hamilton approdava al quinto posto con una rimonta spettacolare. L'inglese, in pole position al via, poi si è ritrovato quattordicesimo e ultimo quando la corsa è ripartita dopo la sospensione, ma non si è arreso ed è avanzato infilando un giro veloce dopo l'altro e ora punta al podio. Hamilton si è messo alle spalle anche Max Verstappen, che è dodicesimo e sta guidando su "mezza macchina", per dirla con il suo ingegnere del box Red Bull, a causa dei danneggiamenti subiti nel caos alla partenza. (ANSA).