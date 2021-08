F1: Ungheria; subito caos e Leclerc fuori, gara sospesa

ROMA, 01 AGO - Partenza bagnata dalla pioggia al Gp di Ungheria di Formula 1 e caos alla prima curva, con Bottas che ha urtato Norris dando il via a una serie di contatti a catena. Verstappen ha colpito Perez, e nella catena di scontri ha avuto la peggio Leclerc, la cui gara è subito finita, così come quella di Bottas. In pista è entrata la Safety Car e poi la corsa è stata sospesa. Bottas, Leclerc, Perez e Stroll sono già fuori gara al Gp di Ungheria, dopo la catena di contatti generata alla prima curva dal pilota della Mercedes ("Scusate ma questo è", ha detto nel team radio", partito secondo alle spalle del compagno di scuderia Hamilton. Al secondo dei 70 giri la corsa è stata sospesa: primo è ancora Hamilton, davanti a Ocon, partito ottavo, Vettel, il ferrarista Sainz, quindicesimo in griglia, Tsunoda, Latifi, Alonso Russel, Raikkonen, Schumacher, Gasly, Ricciardo e Verstappen, che da terzo si è ritrovato tredicesimo con la sua Red Bull danneggiata. (ANSA).