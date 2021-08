F1: riparte Gp, tutti dai box tranne Hamilton ed è ultimo

ROMA, 01 AGO - Il Gp di Ungheria è ripartito dopo l'interruzione per la catena di incidenti con una insolita situazione. In griglia si è ritrovato solo Lewis Hamilton, l'unico con le gomme da bagnato, mentre il resto dei piloti ha ricominciato dai box per poter cambiare gli pneumatici scegliendo quelli da asciutto visto che nel frattempo le precipitazioni sono terminate. L'inglese, partito in pole, ha scelto poi di cambiare subito le gomme e al rientro dai box si è ritrovato in ultima posizione, con Esteban Ocon leader provvisorio della gara e Sebastian Vettel secondo. (ANSA).