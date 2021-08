F1, Ungheria: sostituito il motore sulla Red Bull di Verstappen

ROMA, 01 AGO - Sostituita la Power Unit sulla Red Bull di Max Verstappen. Lo ha annunciato la Honda, fornitore del propulsore per il team anglo-austriaco, a poche ore dal via del GP dell'Ungheria. Honda, dopo le verifiche nel quartier generale in Giappone, aveva escluso danni al motore dopo l'incidente di Silverstone. "Abbiamo notato qualcosa sulla power unit di Max dopo le qualifiche e che potrebbe essersi sviluppato nel corso del fine settimana - si legge nella nota - probabilmente un effetto collaterale dell'incidente di Silverstone". Per Verstappen nessuna penalità dopo la sostituzione della power unit dato che la specifica del motore è identica: resta in terza posizione sulla griglia di partenza". (ANSA).