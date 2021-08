Spirito olimpico: "Giochi futuri, seminare tra i giovani"

TOKYO, 01 AGO - (Riflessioni di don Gionatan De Marco, cappellano degli azzurri al Villaggio atleti) "Spirito olimpico è anche leggere le Olimpiadi di oggi con lo sguardo a quelle di dopodomani. Perché il saggio si riconosce dal fatto che non si ferma né alle delusioni né alle vittorie di oggi, ma il suo sguardo è già proiettato al futuro. Pensiero che necessariamente pone lo sport italiano a dover seminare tra i giovani. Sì, abbiamo bisogno di organizzare tempi e spazi in cui dare la possibilità a nuovi talenti di emergere, di modellarsi, di maturare. Abbiamo bisogno di federazioni che scommettano sulle periferie, che attivino lì degli avamposti sportivi dove allenare una nuova generazione a dare il meglio di sé, anche e soprattutto attraverso lo sport. È il tempo, questo, in cui organizzare settori giovanili, creando reti di collaborazione tra tutte le istituzioni sportive del Paese e le altre agenzie che animano i territori, a partire dalle famiglie, dalle scuole, dagli oratori. È il bisogno che ci raccontano questi giorni di Tokyo. È la saggezza che deve orientare il domani, anzi addirittura il dopodomani". (ANSA).