Tokyo: pallavolo uomini, l'Italia vince anche col Venezuela

TOKYO, 01 AGO - Nella quinta e ultima giornata del girone eliminatorio del torneo di pallavolo maschile di Tokyo, l'Italia ha facilmente sconfitto il Venezuela per tre set a zero (25-22, 25-15, 25-17). Con questo successo, il sestetto allenato da Gianlorenzo Blengini ha conquistato il secondo posto del girone A. I quarti di finale sono in programma martedì 3 agosto. (ANSA).