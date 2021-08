Tokyo: tennis, oro del doppio a ceche Krejcikova-Siniakova

TOKYO, 01 AGO - Con la coppia Krejcikova-Siniakova, la Repubblica Ceca ha vinto la medaglia d'oro del doppio femminile di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella finalissima, le ceche hanno superato le svizzere Bencic-Golubic per due set a zero (7-5 6-1) in un'ora e 25 minuti di gioco. La medaglia di bronzo è andata alle brasiliane Pigossi-Stefani. Ieri, nella finale del singolare femminile la Bencic aveva superato un'altra tennista della Repubblica Ceca, la Golubic. (ANSA).