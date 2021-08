Tokyo: Zazzeri, 'ora non mi posso piu' nascondere'

TOKYO, 01 AGO - Settimo nella finale olimpica dei 50 stile, e felice di non essere salito sul podio. E' il paradosso di Lorenzo Zazzeri, gia' argento con la 4x100 stile. "Sono molto soddisfatto della mia gara - ha detto l'azzurro a RaiSport, subito dopo i 50 dominati dall'americano Dressel - Paradossalmente, e' meglio non essere finito sul podio: ora non mi posso piu' nascondere. Ho tre anni davanti per preparare Parigi, devo lavorare anche sulle mie gare individuali". (ANSA).