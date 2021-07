Roma; altro pari in amichevole, 0-0 con il Siviglia

ROMA, 31 LUG - La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Siviglia nella seconda amichevole disputata nel ritiro portoghese. Mourinho, a Faro, cambia l'undici titolare rispetto alla gara con il Porto schierando una formazione giovanissima e con un'età media di 22 anni. Lo Special One parte senza Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, Mancini, Karsdorp e Smalling che entrano tutti nella ripresa, ma i giallorossi non riescono ad andare oltre il pari nonostante al 66' gli andalusi si siano fatti espellere Gudelj per doppio giallo. (ANSA).