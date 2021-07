Gp Ungheria: Leclerc, passo gara c'è ma dovrò partire bene

ROMA, 31 LUG - "Il passo gara c'è, ma per mostrarlo specie su questa pista bisogna stare davanti e noi siamo indietro. Domani cercherò di fare la miglior partenza possibile, ma al via c'è sempre tanto da guadagnare ma anche tanto da perdere". Così Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gp d'Ungheria, che ha chiuso con il settimo tempo. "Dalla Q2 in poi poi fatto tanta fatica con la macchina e il settimo posto è il meglio che sono riuscito a fare - ha detto ancora il pilota della Ferrari -. L'incidente di Sainz? Qui il posteriore si muove tanto, lui purtroppo l'ha perso ed è uscito. Ho rischiato anche io di farmi sorprendere ma sono stato più fortunato di lui". (ANSA).