Gp Ungheria: incidente per Sainz, qualifiche sospese

ROMA, 31 LUG - Incidente per Carlos Sainz durante le qualifiche del Gp di Ungheria. Nel giro lanciato del Q2 il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari in curva ed è andato a sbattere contro le barriere. Sainz non sembra aver subito danni fisici e nel team radio ha chiesto scusa alla scuderia. La sessione è stata sospesa, con lo spagnolo che aveva in quel momento il 15/o tempo. (ANSA).