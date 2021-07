Atalanta, Lovato: "Sono riconoscente al Verona"

BERGAMO, 31 LUG - "Non è facile separarsi dall'Hellas dopo 16 mesi, ha creduto in me da subito". Matteo Lovato, il cui acquisto definitivo da parte dell'Atalanta è stato appena ufficializzato, ha ringraziato il suo ex club con un post su Instagram. "Grazie. Grazie, e ancora una volta grazie. Non è facile separarsi dall'Hellas dopo 16 mesi indimenticabili: questo club mi ha dato fiducia, mentalità, una vetrina importante. Mi ha fatto crescere in campo e fuori, valori che porto con me insieme al massimo rispetto che avrò sempre per questa società, questa maglia", si legge. Il difensore padovano conclude così: "L'Hellas ha creduto in me da subito, ha realizzato il mio sogno di giocare in Serie A fino all'azzurro dell'Under 21 con due stagioni e tante soddisfazioni indelebili per me. Ci tengo a ringraziare il presidente Setti, il direttore D'Amico, tutto lo staff tecnico, i compagni, una tifoseria straordinaria e le tante persone speciali di questo club. Porterò il Verona nel cuore, sempre con riconoscenza. Grazie e in bocca al lupo, Hellas Verona!". (ANSA).