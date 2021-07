Tokyo: Jacobs, domani voglio fare ancora meglio

TOKYO, 31 LUG - "L'obiettivo era di correre bene e chiudere in prima posizione, per avere una buona corsia domani, ma non mi aspettavo questo tempo, perché ho fatto più fatica del solito". Così Marcell Jacobs dopo aver vinto la sua batteria dei 100 metri in 9"94, nuovo record italiano. "Le condizioni sono ottime, non vedo l'ora che sia domani, è da una vita che sto sognando questo momento - dice ancora - Gli avversari? De Grasse non sbaglia un colpo, è sempre andato a medaglia dal 2015 a ora, ma domani ce la giochiamo. Questa atmosfera mi dà una carica in più, e l'obiettivo di domani è migliorare: per andare in finale bisognerà andare forte" (ANSA).