Gp Ungheria: Hamilton batte Verstappen nelle 3/e libere

ROMA, 31 LUG - Prosegue il duello Hamilton-Verstappen anche nella terza sessione di libere del GP d'Ungheria di Formula 1, sul circuito dell'Hungaroring. Solo 88 millesimi separano i due, con il pilota Mercedes avanti all'olandese della Red Bull grazie al tempo di 1'16"826. Terza un'altra Mercedes, con Valtteri Bottas in ritardo di 229 millesimi. Quarto e quinto tempo per le Ferrari, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerec (e ritardi rispettivamente di 671 e 694 millesimi). Sesta la McLaren di Lando Norris (+0.946), settima la Red Bull di Sergio Perez (+1"091). Chiudono l'elenco dei migliori 10 Ricciardo (McLaren), Alonso (Alpine) e Stroll (Aston martin). La sessione è stata interrotta per qualche dalla bandiera rossa quando mancavano 14 minuti alla fine a causa dell'uscita di pista di Mick Schumacher (Haas), finito contro le barriere alla curva 11. Macchina piuttosto danneggiata, ma pilota illeso. (ANSA).