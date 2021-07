Tokyo: tutto facile per il Settebello, Giappone battuto 16-7

TOKYO, 31 LUG - Tutto facile per il Settebello: nella quarta giornata del girone A del torneo olimpico di pallanuoto maschile, la squadra allenata da Sandro Campagna ha sconfitto il Giappone per 16-8 (5-0; 3-3; 3-1; 5-4). Le reti degli azzurri sono state messe a segno da Figlioli (3), Bodegas (3), Figari (2), Aicardi (2), Di Fulvio, Luongo, Velotto, Renzuto, Echineque, Dolce. Nell'ultimo turno del girone eliminatorio, lunedì 2 agosto, alle ore 10 giapponesi (le 3 italiane) la nazionale azzurra (che finora ha ottenuto tre vittorie e un pareggio ed è qualificata ai quarti di finale) giocherà contro l'Ungheria, una delle favorite per la medaglia d'oro. (ANSA).