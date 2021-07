++ Tokyo: Nespoli,spero ora arco affascini casalinga Voghera ++

ROMA, 31 LUG - "Spero che con questa medaglia l'arco riesca ad affascinare anche la casalinga di Voghera..". Fa appello al modo di dire nazionalpopolare Mauro Nespoli, dopo l'argento dell'arco individiale, per chiedere piu' spazio al suo sport, lui che a Voghera e' nato e cresciuto sportivamente. "Montano dimostra che si può competere a lungo, e nell'arco non ci sono limiti di eta': Parigi e' solo tra tre anni, e in Australia non sono mai stato, chissa' Brisbane 2032...", ha aggiunto l'azzurro. (ANSA).