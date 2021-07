Calcio: Milan; Bennacer positivo, non convocato per Nizza

MILANO, 31 LUG - Tampone positivo per Ismael Bennacer che non è stato quindi convocato per l'amichevole di questa sera contro il Nizza. Il test è stato effettuato - si legge nella nota del club rossonero - a domicilio, in questa settimana. Bennacer, che sta bene e continua ad allenarsi da casa, "non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra - precisa il Milan - è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza". (ANSA).