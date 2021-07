Tokyo: Cassani, tra persone perbene si parla a quattr'occhi

ROMA, 30 LUG - "Sono sereno ma mi sembra giusto che si parli più avanti. Non ho ascoltato le dichiarazioni del presidente federale oggi, ero in viaggio. Si parla, tra persone perbene si parla e prima di fare certe dichiarazioni si parla a quattr'occhi. Il mio ruolo? Ne parleremo". E' quanto ha dichiarato il ct della nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani, rientrato da Tokyo in Italia prima della fine delle gare. "Il mio rientro anticipato per via del protocollo? Han detto così", si è limitato a rispondere Cassani, atterrato all'aeroporto di Fiumicino in serata. (ANSA).