Genoa: Shomurodov ai saluti, domani sarà a Roma

GENOVA, 30 LUG - Ultima seduta di allenamento al Signorini oggi per Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko domani mattina raggiungerà la Capitale per sostenere le visite mediche a Villa Stuart in previsione del trasferimento alla Roma. I due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per un totale di 20 milioni di euro, compresi i bonus. Il club di Enrico Preziosi inoltre guadagnerà un 10 % in caso di futura rivendita. Shomurodov non parteciperà così alla terza amichevole estiva che vedrà il Genoa impegnato domani pomeriggio a Magonza contro i padroni di casa del Magonza in una sfida "particolare": le due squadre disputeranno infatti quattro tempi da 30' l'uno. Sul fronte mercato la prossima settimana è previsto l'arrivo in gruppo di Hernani mentre saranno due i giocatori per l'attacco: l'olandese Lammers che ha superato l'ucraino Supryaga nelle scelte societarie e l'italoghanese Ekuban. (ANSA).