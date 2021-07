F1: Ungheria; Verstappen domina libere 1, Ferrari Sainz 4/a

ROMA, 30 LUG - Primo squillo targato Max Verstappen in vista del Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria. L'olandese della Red Bull in 1'17''555 ha preceduto le Mercedes di Valtteri Bottas (+0''061) e Lewis Hamilton (0''167). Quarto tempo con gomma gialla per la Ferrari di Carlos Sainz (+0''560), mentre è settima l'altra Rossa di Charles Leclerc (+0''836). Ultimo tempo per la Alfa Romeo Racing del pilota italiano Antonio Giovinazzi (+4''334) che ha ultimato un solo giro. (ANSA).