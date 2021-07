Tokyo: basket; domani Italia-Nigeria, Sacchetti "ottimista"

TOKYO, 30 LUG - "Non c'è nessun motivo per non essere ottimisti": lo dice l'allenatore della nazionale di basket maschile, Meo Sacchetti, alla vigilia della partita contro la Nigeria. La sfida contro gli africani chiuderà il girone eliminatorio degli azzurri, vincitori all'esordio con la Germania (92-82) e poi sconfitti dall'Australia (86-83). Accedono alle fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni girone e le due migliori terze dei tre raggruppamenti: con un successo sulla Nigeria (battuta da Australia e Germania) l'Italia sarebbe sicuramente qualificata ai quarti di finale, in caso di sconfitta bisognerebbe attendere prima l'esito di Australia-Germania e poi, eventualmente, quello delle ultime partite degli altri due gironi. "I nigeriani - aggiunge il ct azzurro - sono atleti straordinari e sul piano fisico sarà molto complicato poter pareggiare le loro qualità. Per questo motivo dovremo fare attenzione a tutti i dettagli e saper leggere bene alcune situazioni in attacco e in difesa per sorprenderli dove forse potrebbero pagare, ovvero in alcuni frangenti dove il lavoro di squadra può dare vantaggi. La loro situazione di classifica è complessa ma in una formula come questa non siamo sicuri nemmeno noi avendo all'attivo una vittoria. Dunque non vedo grosse differenze, si va in campo pensando di poterla vincere come abbiamo fatto contro l'Australia. I ragazzi hanno il morale alto perché stanno vivendo un sogno olimpico straordinario, perché hanno esordito con una vittoria e hanno perso di soli tre punti contro un avversario di livello assoluto giocando alla pari per 40 minuti". Per Achille Polonara, "data la stazza dei nigeriani dovremo andare tutti insieme a rimbalzo perché la spiccata fisicità consente loro di essere dominanti in quel fondamentale. Da parte nostra non vediamo l'ora di scendere in campo. La squadra - conclude il neo giocatore del Fenerbahce - è carica e pronta"- (ANSA).