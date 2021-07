Tokyo: accuse terrorismo a oro Iran, Cio 'portateci prove'

TOKYO, 30 LUG - "Se hanno delle prove che ce le facciano avere: noi siamo qui". Così il portavoce del Cio Mark Adams ha risposto a una domanda sul caso dell'iraniano Javad Foroughi, oro della pistola 10 metri al primo giorno di gare, e ora accusato dagli avversari e non solo di essere un "terrorista", in quanto 'guardiano della rivoluzione'. "Come può un terrorista vincere l'oro? Questa è la cosa più assurda e ridicola", ha chiesto il coreano Jin Jongoh, 15/o nella stessa gara, mentre sui social sono partite petizioni per ritirare l'oro di Foroughi. (ANSA).