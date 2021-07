Tokyo: Arco; Boari, 'svegliatemi, non ci credo ancora'

TOKYO, 30 LUG - "Ho vinto una medaglia nell'individuale, svegliatemi, perché questo è un sogno e non ci credo ancora. Magari lo realizzerò tra qualche ora. Pensate che la notte scorsa non ho dormito dal desiderio che avevo del podio". E' la prima reazione dell'arciera italiana Lucilla Boari, 24enne mantovana, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella sua gara. "Per le donne del nostro movimento questa medaglia conta tantissimo - dice ancora -, perché apre un percorso faticoso. Comunque il pensiero di farcela c'era, dato com'era andata ieri, e non potevo chiedere di meglio dopo che a Rio la medaglia a squadre era sfumata per poco". (ANSA).